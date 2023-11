Violenza sulle donne, due iniziative a Trani

La Città di Trani ha inteso organizzare alcune iniziative in occasione del 25 novembre e della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.Alla luce degli ultimi femminicidi che hanno scosso l'intera comunità, il servizio sociale del Comune di Trani, il dirigente del settore, Alessandro Attolico, l'assessore alle pari opportunità, Lucia De Mari, l'assessore ai servizi sociali, Alessandra Rondinone, e le operatrici del Centro antiviolenza Save, hanno promosso un'iniziativa che vede coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado della città di Trani.Agli studenti è stato esteso l'invito ad allestire un banco vuoto o una sedia vuota da dedicare ad una delle donne uccise in questo 2023 ed a porre in essere riflessioni sulla tematica. L'auspicio dell'Ente è che, anche attraverso piccoli semplici attività laboratoriali più soft come disegni per i più piccoli, si giunga all'obiettivo principale che è quello di sensibilizzare e contrastare la violenza in ogni sua forma.Martedì 28 novembre si terrà una seconda iniziativa e che vedrà direttamente coinvolti anche gli amministratori locali. Alle 9.30, presso l'ingresso di palazzo Palmieri (sede del Consiglio Comunale, in piazza Trieste) il sindaco, Amedeo Bottaro, il dirigente dei servizi sociali, Alessandro Attolico, gli assessori ai servizi sociali e alle pari opportunità, Alessandra Rondinone e Lucia De Mari hanno inteso organizzare un momento pubblico di riflessione chiedendo la partecipazione di uomini di ogni età. L'iniziativa nasce per scuotere la coscienza collettiva dinnanzi agli ultimi episodi di ferocia e violenza accaduti nel territorio nazionale nonché del femminicidio avvenuto qualche mese fa proprio nella città.Il momento di riflessione vedrà coinvolti gli studenti delle scuole superiori, gli assessori, i consiglieri, i dirigenti del Comune di Trani e tutti coloro che potranno partecipare all'iniziativa. L'amministrazione tranese intende apporre così un altro tassello nella campagna di sensibilizzazione avviata già molti anni fa dal Comune di Trani, nell'ambito della violenza contro le donne e della violenza di genere.