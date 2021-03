Whatsapp e Instagram down: anche a Trani utenti nel panico

Whatsapp e Instagram vanno in down e la Rete maledice. Le note applicazioni di messaggistica smettono di funzionare e vanno ko: la connessione va e viene e nessuno riesce più a inviare messaggi. Che succede? Un guasto probabilmente e così poco prima delle 18.30 le applicazioni hanno cessato di funzionare. Tantissimi gli utenti tranesi che si sono riversati in rete lamentando i disservizi. Problemi anche con Facebook Messenger.La notizia è in cima alle tendenze di Twitter e gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono già stati condivisi da decine di migliaia di utenti.