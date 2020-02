Xiao Yan e Delfino Blu insieme per la valorizzazione del parco naturalistico Boccadoro

'Portare la pace concretamente nei nostri territori' è questo l'obiettivo che Daniele Ciliento e un gruppo di volontari si sono prefissati quando hanno iniziato la bonifica della zona 'Boccadoro' tra le città di Trani e Barletta.Una porzione di territorio immerso nella natura da molti anni lasciata abbandonata, utilizzata come teatro che ha visto come protagoniste tutte quelle azioni contrarie al bene comune: dallo spaccio alla prostituzione, passando per l'abbandono di rifiuti.Un territorio che rappresentava un pezzo di storia della nostra città lasciato senza cure e senza attenzioni. Per questo motivo l'associazione Xiao Yan e Delfino Blu, associazioni locali attente ai bisogni del nostro territorio, hanno avviato un progetto ecologico sociale che ha visto come oggetto il parco naturalistico Boccadoro.Un progetto di bonifica e ripresa di quello che era ,ormai, un parco desolato e rovinato che lentamente ha ricominciato a prendere vita.Una testimonianza importante data durante la 'Marcia della pace' che si è svolta domenica 16 marzo a Barletta, organizzata dall'azione cattolica diocesana dei ragazzi. L'azione di Daniele Ciliento e dei volontari è un ottimo esempio di cittadinanza attiva e attenta alla città che si vive quotidianamente, un modo concreto per portare l'amore e la pace nei territori della nostra vita.