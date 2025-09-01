Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie

In riferimento alla Determina Dirigente Struttura n. 141 del 06/08/2025 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, avente ad oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per "Xylella fastidiosa sottospecie pauca - Bisceglie (BT)", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i." si informa la cittadinanza e, in particolare, i proprietari di terreni localizzati nei Fogli catastali n. 43, 44, 60, 65, 76 del Comune di Trani, che è stata creata una zona cuscinetto di 2,5 km attorno ai casi infetti identificati nel limitrofo Comune di Bisceglie.



Si invitano, pertanto, gli stessi proprietari ad "adottare nella suddetta area delimitata, le misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.", nell'ottica di contrastare l'ulteriore diffusione della malattia.



Si precisa che attraverso la consultazione del sito istituzionale www.emergenzaxylella.it della Regione Puglia è possibile individuare il punto esatto in cui ricade una particella, ossia se trattasi di zona infetta oppure zona cuscinetto.



Eventuali segnalazioni, da parte di qualunque osservatore, di sintomi a sospetto d'infezione da Xylella fastidiosa sottospecie pauca vanno inoltrate alla PEC osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it precisando l'esatta localizzazione del sito e allegando foto delle manifestazioni sintomatiche sospette