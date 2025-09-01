Xylella
Xylella
Enti locali

Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie

Interessa i fogli catastali 43, 44, 60, 65 e 76: i proprietari devono adottare le misure di eradicazione previste dal Regolamento UE 2020/1201

Trani - lunedì 1 settembre 2025 11.48
In riferimento alla Determina Dirigente Struttura n. 141 del 06/08/2025 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, avente ad oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata per "Xylella fastidiosa sottospecie pauca - Bisceglie (BT)", ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 s.m.i." si informa la cittadinanza e, in particolare, i proprietari di terreni localizzati nei Fogli catastali n. 43, 44, 60, 65, 76 del Comune di Trani, che è stata creata una zona cuscinetto di 2,5 km attorno ai casi infetti identificati nel limitrofo Comune di Bisceglie.

Si invitano, pertanto, gli stessi proprietari ad "adottare nella suddetta area delimitata, le misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.", nell'ottica di contrastare l'ulteriore diffusione della malattia.

Si precisa che attraverso la consultazione del sito istituzionale www.emergenzaxylella.it della Regione Puglia è possibile individuare il punto esatto in cui ricade una particella, ossia se trattasi di zona infetta oppure zona cuscinetto.

Eventuali segnalazioni, da parte di qualunque osservatore, di sintomi a sospetto d'infezione da Xylella fastidiosa sottospecie pauca vanno inoltrate alla PEC osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it precisando l'esatta localizzazione del sito e allegando foto delle manifestazioni sintomatiche sospette
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
"Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio" Politica "Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio" Il Vice Sindaco commenta la proposta di FdI: "Il riconoscimento alle figure storiche è un segno di maturità, ma la valutazione della richiesta seguirà il percorso amministrativo previsto".
A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Religioni A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Appuntamento domani sera nella pinetina della parrocchia Madonna delle Grazie
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
"Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina Eventi e cultura "Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina L'HUB Porta Nova ospita la mostra dell'artista palestinese Zaid Ayasa, inaugurando un percorso che celebra i temi del dialogo interculturale e della solidarietà
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Vita di città Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Scomparso il presentatore che ha disegnato il profilo dello spettacolo nella televisione italiana
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Attualità A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Grande successo per i primi due appuntamenti della tre giorni di festa popolare a Largo Berlinguer. Stasera si chiude con la musica italiana.
5 Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Vita di città Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Il Comune apre una procedura per l'affidamento dell'immobile: offerte entro il 12 novembre
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Un locale dei servizi sociali a disposizione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
«Il saldo è cultura»: Trani si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto
1 settembre 2025 «Il saldo è cultura»: Trani si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto
Angela Ludovico lascia il gruppo Pd in Consiglio provinciale Bat
1 settembre 2025 Angela Ludovico lascia il gruppo Pd in Consiglio provinciale Bat
"Actor Dei ": a Trani un palco tra Terra e Cielo
1 settembre 2025 "Actor Dei": a Trani un palco tra Terra e Cielo
Furto al Sacro Cuore: la vicenda si chiude con una prova di coesione istituzionale e rassicurazioni sulla videosorveglianza a Trani
31 agosto 2025 Furto al Sacro Cuore: la vicenda si chiude con una prova di coesione istituzionale e rassicurazioni sulla videosorveglianza a Trani
Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air "
31 agosto 2025 Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air"
"La nostra ultima estate ": domani il primo ciak a Trani del film con Michele Lattanzio
31 agosto 2025 "La nostra ultima estate": domani il primo ciak a Trani del film con Michele Lattanzio
Il M° Pasquale Iannone, pianista-titano, stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic
31 agosto 2025 Il M° Pasquale Iannone, pianista-titano, stasera al Castello Svevo per il gran finale del Trani Classic
Actor Dei incanta il pubblico di Trani, arte e folla commossa sotto le stelle
31 agosto 2025 Actor Dei incanta il pubblico di Trani, arte e folla commossa sotto le stelle
Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro
30 agosto 2025 Uomo perde il controllo dell'auto per un malore, incidente in via Aldo Moro
Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto»
30 agosto 2025 Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.