Yggdrasil è ancora più forte in Italia

Il fornitore italiano, leader nel segmento del gaming per il nostro Paese, ha recentemente stretto un accordo con, giovane realtà scandinava sviluppatrice di soluzioni per il gioco online. Grazie all'intesa raggiunta, la società svedese consentirà a Microgame di accedere a oltre 80 dei propri, tra cui i nuovissimie le popolarissime slot nordiche dellaNovità in arrivo per i casinò online italiani grazie alla partnership tra Microgame e Yggdrasil – Fonte: PixabayTrattandosi di una realtà relativamente nuova, può essere opportuno conoscere qualche informazione in più in merito a Yggdrasil. Nato in Svezia nel 2013, il marchio scandinavo è presto divenuto una realtà particolarmente apprezzata dal pubblico internazionale di. Da una manciata di annihanno ricevuto la regolare licenza ADM, consentendo agli utenti italiani di giocare in completa sicurezza ad alcune delleproposte, ispirate per lo più ai temi della tradizione scandinava, ma non solo. Non è un caso che il logo della società sia il Frassino perenne (Yggdrasil per l'appunto) che secondo la mitologia norrena sarebbe posto al centro dell'Universo cosmico. Sia per i neofiti curiosi che per gli appassionati dei giochi sviluppati da questo provider, non mancano comunque i portali dove trovare dettagliate informazioni ulteriori su Yggdrasil , fra recensioni e consigli.Nonostante il nome sia difficile da scrivere, da ricordare e da pronunciare, Yggdrasil ha già acquisito una notevole popolarità a livello internazionale. Questo, grazie al fatto di essere una società indipendente (tutti i suoisono infattiutilizzando un framework proprietario) e capace di sviluppare software che assicurano qualità grafiche superiori, gameplay avvincenti nonché funzionalità uniche e originali. Inoltre, tra i punti di forza del provider con sede a Stoccolma ci sono indubbiamente i, supporto che offre un insieme di strumenti integrati finalizzato a estendere i propri contenuti agli operatori interessati di tutto il mondo. In un'ottica di progressiva scalabilità, Yggdrasil consente a tutti i suoi partner, Microgame inclusa, di accedere alla tecnologia Gati beneficiando di un insieme di strumenti rivoluzionari, standardizzati e distribuibili in tutto il mondo.I giocatori italiani appassionati di slot potranno giocare ai più popolari titoli Yggdrasil – Fonte: PixabayIn Italia, Yggdrasil è apparsa sulle scene soltanto nel 2017. Tuttavia, già in quell'anno, stando alle parole del, la società scandinava puntava a divenire il secondo o terzo fornitore sul mercato italiano. È proprio in questo senso che è stato sancito il patto con la Microgame, la quale a sua volta beneficerà di un'offerta ancora più attraente e innovativa di quella attualmente proposta. In termini esclusivamente temporali, Microgame diventa così l'ultimo partner di Yggdrasil in Italia per la fornitura di contenuti e giochi da casinò. Lo sviluppatore svedese di slot machine ha già infatti unito le forze con la piattaforma Digitain, noto fornitore di software iGaming.A spingere in direzione di una collaborazione sono i vantaggi offerti dai prodotti sviluppati da Yggdrasil, per primi i bonus e le promozioni di cui possono approfittare gli utenti senza che debbano mai abbandonare la sessione attiva di gioco. Assolutamente da non sottovalutare sono anche le, pensate e create per incrementare il divertimento e l'engagement degli utilizzatori. L'opzione Boost include, per esempio, una dashboard che mostra la leaderboard, una funzionalitàe un'offerta di diversi tornei che consentono di gareggiare con altri player. Lo strumento Brag, invece, dà la possibilità di visualizzare il replay dei migliori giri di slot personali e di condividerli con gli amici tramite i social network.Per concludere, agli operatori partner di Microgame sarà garantito l'accesso ai giochi sviluppati con la, un innovativo motore per slot in grado di rivelare fino a 12 simboli per pila, lasciati cadere sui rulli in modo da generare maggior coinvolgimento e aspettativa.Il Ceo di Microgame Marco Castaldo si è dichiarato più che soddisfatto dell'intesa raggiunta con Yggdrasil e della possibilità di poter offrire ai propri clienti i prodotti di una società che ha saputo sviluppare software in grado di rivoluzionare il settore delle slot nel mercato dei casinò online.