Stop slot machines, monitor e televisori per i tabaccai

Restare a casa salva la vita a voi ed a vostri cari più indifesi. Non abbiamo vaccini per proteggerci dal contagio, solo il nostro buon senso. Il DPCM dell'11 marzo ha confermato la possibilità di apertura dei tabaccai, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.In questi esercizi vengono però offerte tipologie di gioco che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale e che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza dei clienti all'interno dei locali o all'esterno, nelle immediate vicinanze. Me lo avete segnalato a più riprese. Questa cosa non è più tollerabile.Recependo una circolare dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da questa mattina la Polizia Locale è in giro per verificare che nei tabaccai, oltre al blocco delle slot machines, siano disattivati monitor e televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco.