A Trani il "Mondiale Platu25 2022": occasione straordinaria per la LNI

Imbarcazioni provenienti da tutto il mondo arriveranno per la competizione internazionale

Più di 30 imbarcazioni, provenienti da tutto il mondo, arriveranno a Trani veleggiando verso il porto, facendo rotta verso i pontili della Lega Navale: è finalmente ufficiale che il "Mondiale Platu25 2022" si terrà in Italia "nella magnifica città di Trani" dal 24 Settembre al 2 Ottobre 2022.E' davvero una grande soddisfazione per la Lega Navale di Trani, con il presidente ing. Nicola Romanelli, che ha visto accettata dalla Associazione Internazionale Classe Platu 25 (Ipca) la candidatura della Sezione di Trani per l'organizzazione del Campionato Mondiale Platu 25. La manifestazione è stata inserita nel calendario World Sailing 2022 e si svolgerà nelle acque di Trani dal 24 settembre al 2 ottobre 2022.Il Platu 25 è un'imbarcazione a vela monotipo, disegnato da Farr Yacht Design, di lunghezza fuori tutto 7,5 m, baglio massimo 2,6 m e pescaggio 1,6 m, con n. 5 persone di equipaggio.Nelle prossime settimane saranno resi noti gli sviluppi organizzativi.