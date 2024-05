Trani incornicia di bellezza la prima giornata della Coppa Italia di vela

Uno Skyline bellissimo questa mattina è sfilato sotto lo sguardo di turisti e scolaresche tra il castello di Federico II e la cattedrale di Trani: il mare infatti era orlato di decine di barca a vela , che sono dovute ricorrere allo spinnaker in una prima fase per la mancanza di vento, nel primo giorno della sesta edizione della Coppa dei campioni trofeo Italia Yachts che terminerà domenica 2 giugno, evento nel quale Trani si è trasformata nuovamente nella capitale italiana della vela d'altura. Spettacolo straordinario deve essere stato quello all'occhio dei velisti, i quali , pur impegnati nella gara, non saranno anche solo per qualche attimo riusciti a sottrarsi all'incanto della città vista dal mare, coronata oltretutto, in maniera molto chiara oggi, dalla collina su cui sorge maestoso Castel del Monte. Una giornata un po' grigia in verità ma che ha svelato in maniera nitida anche le alture del Gargano che sembravano poter essere toccate, mentre l'azzurro del mare prendeva tinte improvvise di luce e cupezza con brevi aperture della coltre grigia di nubi nel cielo.La manifestazione è valida anche come Campionato Nazionale d'Area Adriatico Est Jonio ed ai fini della classifica Trofeo Armatore dell'Anno 2024 – UVAI, nonché di Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d'Altura 2024 che si disputerà a Brindisi il 24 giugno valevole, infine, anche per la 30^ edizione del Campionato Zonale d'Altura Puglia.Con l'organizzazione consolidata della Lega Navale di Trani, sotto l'egida FIV e con il sostegno della Città di Trani, la Coppa dei Campioni si conferma come uno tra gli eventi velici più importanti e competitivi sul piano nazionale.Patrocinano l'evento anche Regione Puglia, UVAI, Capitaneria di Porto, Confesercenti Barletta – Andria – Trani, Distretto Urbano del Commercio Trani, Confcommercio Bari e Bat, Itst.Fedele alla sua tradizione, la Coppa dei Campioni offre con Trani uno splendido campo di regata nelle acque in cui si affacciano borgo storico e cattedrale, con una perfetta organizzazione in acqua ed a terra.Sono venti le imbarcazioni iscritte che hanno confermato la loro presenza in Puglia per un fine settimana che si annuncia di passione e adrenalina pura.La Città di Trani, eccellente ambasciatrice del territorio, con il suo importante patrimonio artistico e architettonico che domina il porto, epicentro della città e dell'evento, offre uno scenario perfetto alla regata, facendo vivere ad armatori, equipaggi e appassionati un'esperienza imperdibile.Di grande importanza le partnership nate sul territorio come quella con il Distretto Urbano del Commercio di Trani per offrire un programma di servizi rivolto agli equipaggi partecipanti alla regata, alle famiglie e agli ospiti che arriveranno a Trani per seguire la manifestazione sportiva.Gli esercenti commerciali che aderiscono all'iniziativa, infatti, proporranno delle convenzioni e delle facilitazioni riservate agli armatori e ai team partecipanti alla gara, oltre che ai loro ospiti. Grazie ad una perfetta sinergia con le attività commerciali ai partecipanti sarà sufficiente presentare il pass personale per accedere alle convenzioni. Questo è un esempio di ottima cooperazione tra Organizzazioni e attività locali, per la migliore riuscita degli eventi.L'elenco delle attività aderenti alla convenzione con relative facilitazioni è consultabile sul sito del DUC Trani www.ductrani.it e della Coppa dei Campioni Vela D'Altura 2024 www.coppacampioniottavazonafiv.it/Main sponsor dell'evento Italia Yachts e Indeco, cui si aggiungono Intempra, Happy network, Centro Diagnostico Coratino, Produttori di Manduria, Unipolsai Assicurazioni di Cortellino Assicurazioni, Villa Schinosa e Dai Optical Industries; sponsor tecnico Obiettivo Mare. Partner Sportale, Saily.it, Publitalia Sport e Gadget, Puglia Cake Festival.ℹ️Info e dettagli su www.coppacampioniottavazonafiv.it