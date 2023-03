A Trani la quinta edizione di Coppa dei Campioni – trofeo Italia Yachts

E' in programma giovedì 16 marzo, alle ore 11.30, nella sala Tamborrino del Comune di Trani, la conferenza stampa di presentazione della V edizione della "Coppa dei Campioni – trofeo Italia Yachts".La manifestazione, in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 si svolgerà a Trani, città scelta dall'Ottava Zona della Federazione Italiana Vela che ha affidato l'organizzazione alla sezione di Trani della Lega Navale Italiana (presieduta da Luigi Ventura) che ha beneficiato del sostegno della Città di Trani.Giunta alla sua quinta edizione, la Coppa dei Campioni è considerata la più importante manifestazione annuale di vela d'altura dell'VIII Zona FIV e gode del patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Città di Trani.La manifestazione è associata al campionato nazionale d'area adriatico est jonio ed è valida ai fini della classifica trofeo Armatore dell'anno 2023 – UVAI, nonché come qualificazione per il campionato italiano assoluto d'altura 2023 e per la ventinovesima edizione del campionato zonale d'altura pugliese – trofeo don Ferdinando Capece Minutolo.