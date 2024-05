DUC Trani partner della Coppa dei Campioni della vela d’altura

Il Distretto Urbano del Commercio aderisce in qualità di partner alla 6^ edizione della Coppa dei Campioni della vela d'altura, una sfida sportiva che coinvolge imbarcazioni che si sono distinte nelle competizioni di vela nazionali e internazionali.Il manager del D.U.C. Trani dott. Mario Landriscina interverrà alla conferenza stampa di presentazione dell'evento sportivo fissata dagli organizzatori giovedì 23 maggio 2024 alle ore 10:45 alla Lega Navale di Trani per illustrare il programma dei servizi dedicato ai Team dei partecipanti alla gara ed al loro seguito.In particolare sarà presentata la convenzione stretta con gli esercenti della Ricettività Turistica (Alberghi, B&B e Somministrazione di alimenti e bevande), iscritti al D.U.C. Trani che consiste in alcune facilitazioni riservate agli armatori, ai team e ai loro ospiti. Grazie ad una perfetta sinergia con le attività ai partecipanti sarà sufficiente presentare il pass personale per accedere alle convenzioni. Questo è un esempio di ottima cooperazione tra Organizzazioni e attività locali, per la migliore riuscita degli eventi. L'elenco delle attività aderenti alla convenzione con relative facilitazioni è consultabile sul sito del DUC Trani www.ductrani.it e della Coppa dei Campioni Vela D'Altura 2024 www.coppacampioniottavazonafiv.it.Per domenica 2 giugno è inoltre in programma un momento di festa. Il D.U.C. Trani realizzerà infatti una torta artistica/trofeo da aggiungere ai premi ai partecipanti, oltre ad offrire la torta per festeggiare con i vincitori dopo la premiazione.La partecipazione e collaborazione all'evento sportivo rappresenta un'occasione unica di promozione e valorizzazione turistica della Città di Trani e si appresta a diventare un evento stabile sempre più qualificato per Trani. Ne consegue il beneficio che potrà trarne il territorio della Provincia BAT (e i suoi attori economici interessati) a livello promozionale, oltre alle opportunità di visibilità e contatti diretti per gli sponsor che sosterranno l'evento sportivo.La manifestazione velica è organizzata dalla Lega Navale di Trani sotto l'egida della Federazione Italiana Vela in Puglia e con il patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto, Comune di Trani, UVAI.