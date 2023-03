Asd Skating Trani conquista numerosi podi al Trofeo Regionale Fisr

Come ogni anno l'attività giovanile della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) della nostra regione Puglia, diventa sempre più praticata. Il settore giovanile come quello agonistico sta vedendo la crescita di parecchi atleti nella scuola di pattinaggio Tranese Asd Skating Trani.Infatti il pattinaggio artistico a rotelle ha avuto un exploit tanto da incrementare notevolmente le iscrizioni di bambini e bambine nella scuola di Marisa Mancini.Da poco si è concluso il Trofeo Regionale FISR Piccole Orme che ha portato la Skating Trani ad ottenere un incalcolabile numero di podi da parte degli atleti in gara.Questi intensi week end di gare sono stati: 11-12 Febbraio, 25-26 Febbraio e 5 Marzo e hanno visto la partecipazione di 51 atleti della Skating Trani (di età compresa dai 5 anni ai 14) che si sono confrontati con atleti provenienti da tutto il territorio Pugliese.Intense sono state le emozioni di tutti i piccolini che hanno affrontato la loro prima gara, dopo soli 3 mesi di pattinaggio, raggiungendo il podio con grande determinazione e grande lavoro. Anche i restanti atleti in gara hanno portato soddisfazione e orgoglio conquistando moltissimi podi.Inoltre la ASD SKATING TRANI nella classifica società del Trofeo Piccole Orme ha raggiunto il podio su ben 23 società!Marisa Mancini, presidente della ASD Skating Trani e Delegato BAT della FISR, e Jolanda Modugno, entrambe allenatrici Federali di III Livello FISR sono straordinariamente entusiaste dei risultati raggiunti con tanto lavoro, impegno e determinazione.Menzioniamo tutti i bambini che hanno partecipato e trionfato al Trofeo e che si sono impegnati duramente per affrontare la loro gara, innamorandosi sempre di più di questo meraviglioso sport completo: Addario Teresanna, Altomonte Giorgia, Amoruso Micaela, Angiolella Mariastella, Arbore Sharon, Arrigoni Ginevra, Assi Cecilia, Balducci Carla, Calefato Sara, Canaletti Desireè, Capogrosso Marta, Caputo Claudia, Casale Fabiola, De Gennaro Francesca, Di Chiano Asia, Di Gennaro Marina, Di meo Serena, Di Modugno Anita, Di Perna Desireé, Pappalettera Giada, Giannella Annamaria, Grimaldi Ginevra, Ieva Giada, Landriccia Sofia, Liberti Arianna, Losito Matilde, Maldera Cristina, Manfra Arianna, Mastrapasqua Karol, Mastrapasqua Silvia, Mazzilli Antonella, Melziade Suheila, Molfetta Mattia, Molfetta Nicolò, Monteriso Cristina, Musicco Francesca, Natalicchio Gaia, Oreste Fabiana, Paradiso Giusi, Patruno Marissa, Petrignani Giulia, Ragno Martina, Regano Gabriele, Sbisá Marialuisa, Scuto Alice, Stella Diletta, Tolipano Francesca, Vacca Alessia, Valente Alice, Viola Enza Sofia, Zingarelli SerenaEd ora che la stagione delle gare regionali FISR sta per cominciare, auguriamo un grande in bocca al lupo alle atlete Cat.Cadette della ASD Skating Trani che affronteranno il loro interregionale il prossimo 11-12 Marzo nella città di Camerano(AN): Di Gennaro Eleonora e Cuna Miriana.Il tutto sarà immortalato sulle pagine social della società: IG: @skatingtrani e FB: ASD Skating Trani di Marisa Mancini.