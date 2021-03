Coni: il tranese Antonio Rutigliano riconfermato delegato provinciale

Il presidente Angelo Giliberto, riconfermato alla guida del comitato regionale CONI Puglia a seguito dell'assemblea elettiva dello scorso XIII marzo, ha nominato i nuovi delegati provinciali delle 6 province per il quadriennio 2021/2024. dopo aver esaminato le candidature pervenute entro le ore 14 di oggi il presidente ha sciolto la riserva.Riconfermato il tranese Antonio Rutigliano per la BAT insieme a Michelangelo Giusti di Taranto.Le nuove nomine sono per Lorenzo Cellamare di Bari, Renato Martino di Foggia, Romano Mario Palmisano di Brindisi e Luigi Renis di Lecce.