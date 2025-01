Inizia l’era Giangaspero in casa Soccer Trani: al ‘Lapi’ arriva il Santeramo

, ottava forza del campionato, a quota 22 punti. I tranesi invece, fermi a quota 20, al decimo posto, cercano una vittoria che manca dallo scorso tre novembre. Nelle ultime sei partite infatti i dragoni non hanno mai centrato il bottino pieno, e questo è costato l'esonero all'ormai ex tecnico Fabrizio Mascia. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 14.30.Vincere per iniziare il nuovo anno a dovere: questo deve, o almeno dovrebbe, essere il primo obiettivo dei tranesi, rafforzati ulteriormente dall'arrivo di, interessante mezz'ala classe '03, cresciuto nelle giovanili della Spal, dove si è guadagnato anche qualche convocazione in Nazionale under. Successivamente ha indossato la maglia del Cerignola in D, per poi fare diverse esperienze in Eccellenza. In settimana è stato annunciato anche il tesseramento di Michele Rizzi, esterno tranese classe '04.Giangaspero dovrà fare a meno di qualche indisponibile ma, a partire dalla prossima settimana, potrà contare finalmente sulla squadra al completo. Lo stesso mister, poco meno di un anno fa, era ancora protagonista sui campi, vestendo la maglia del Terlizzi in Seconda Categoria, oltre ad essere capitano: "Il calcio è strano - commenta - in un anno può succedere di tutto. La scorsa stagione chiudevo la mia carriera divertendomi nella mia città, e. Le responsabilità non mi hanno mai preoccupato, ho accettato l'incarico senza timore."In conferenza è intervenuto anche il difensore Pierluigi Sementino: "Questa rosa ha un valore importante, che purtroppo non è ancora uscito fuori.. Nessuno è qui per fare la figurina."