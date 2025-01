La Soccer inaugura l’anno nuovo con una vittoria: è 3-0 contro il Santeramo

. Succede tutto nel primo tempo, deciso dalla rete di Terrone e dalla doppietta di Pugliese. Con questi tre punti, i dragoni salgono a quota 23 punti in classifica, scavalcando lo stesso Santeramo. Giovedì prossimo ci sarà il recupero del match contro il Bitritto Norba: si ripartirà dall'1-0 per i padroni di casa.Si scende in campo per la 17esima giornata del campionato di Promozione: Soccer Trani sfida Santeramo. Mister Giangaspero, alla sua prima panchina, schiera un 3-4-1-2 con Pinnelli tra i pali, Riondino, Sementino ed Elia a comporre il trio difensivo. In mediana agiscono Binetti e Beroshvili, supportati da Rizzi e Precchiazzi sulle fasce. Sulla trequarti Vitale alle spalle del duo Terrone-Pugliese.Al 6' i tranesi avrebbero anche l'opportunità di raddoppiare, ma Pugliese sciupa tutto con un mancino che finisce di poco sopra l'incrocio dei pali. Al 16' si rende pericoloso il Santeramo, provvidenziale l'intervento di Riondino ad anticipare l'attaccante ospite. I tranesi spingono alla ricerca del raddoppio, e ci vanno vicini prima con Pugliese e poi con Precchiazzi, che prova un tiro ravvicinato, respinto da Lovecchio.Quattro minuti più tardi ancora protagonista Pugliese, decisamente in giornata, che dribbla due avversari ma spedisce alto.. Termina il primo tempo.Al 51' ancora sfortunato Vitale, che colpisce in pieno il palo con un tiro dalla distanza. Sessanta secondi più tardi Pinnelli respinge in corner una conclusione avversaria. I tranesi comandano il campo, non concedendo praticamente nulla agli avversari. Al 65' due tentativi di Vitale, uno dei migliori in campo tra le fila della Soccer, ma non riesce ancora a trovare la gioia personale. I tranesi gestiranno fino al triplice fischio: Soccer Trani batte Santeramo 3-0.