Paolo Abruzzese è il nuovo presidente dell’A.D. Polisportiva Trani 2006

In data odierna ha rilevato l'A.D. Polisportiva Trani 2006 società di settore giovanile riconosciuta dalla FIGC scuola di calcio. Abruzzese riparte dal settore giovanile con un intento ben preciso: far crescere giovani talenti e permettere a tutti i ragazzi, indipendentemente dallo stato sociale, di praticare sport giocando e divertendosi e se il talento c'è… si vedrà.Intanto con la carica di presidente della società sportiva Abruzzese provvederà a regolarizzare le iscrizioni ai campionati giovanili e inizierà anche un nuovo percorso nel calcio agonistico. Nei prossimi giorni saranno aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2024-2025 presso la sede della Polisportiva Trani in via Amedeo n. 90 e le selezioni per giovani calciatori."Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione" - Nelson Mandela.