Recupero della sedicesima giornata di Promozione: la Soccer Trani perde 2-1 a Bitritto

. I tranesi erano riusciti momentaneamente a pareggiare il risultato, salvo poi andare di nuovo sotto nel finale. Con questa sconfitta, i tranesi restano al nono posto in classifica a quota 23 punti: la zona playoff dista ben dieci lunghezze. I tranesi torneranno in campo domenica, quando al 'Lapi' arriverà il Capurso.CRONACA SECONDO TEMPO - Al 'Gaetano Scirea' di Bitritto scendono in campo Bitritto Norba e Soccer Trani, nel recupero della 16esima giornata del campionato di Promozione pugliese.I tranesi avranno dunque a disposizione quarantacinque minuti più recupero per cercare di ribaltare il match e portare a casa un risultato positivo.Mister Giangaspero schiera un 3-4-1-2 con Magnifico tra i pali, Elia, Sementino e Riondino a comporre il trio difensivo. In mediana spazio a Beroshvili e Binetti, supportati da Precchiazzi e Forgione sulle fasce. Sulla trequarti Vitale, alle spalle del duo Pugliese-Terrone.All'8' occasione Soccer: Vitale con un preciso mancino premia l'inserimento offensivo di Beroshvili che però spedisce sopra la traversa. Dominio territoriale dei tranesi che spingono alla ricerca del gol del pari.Al 18' prova la conclusione al volo dalla distanza Binetti, palla larga. Cinque minuti più tardi punizione dal limite per il Bitritto, attento Magnifico che respinge in corner. Al 29' i tranesi sfiorano la rete dell'uno a due con Binetti che colpisce in pieno la traversa, dopo una precisa conclusione da fuori.Al 41' Precchiazzi avrebbe l'opportunità di pareggiare nuovamente i conti, ma il suo destro al volo finisce molto lontano dallo specchio della porta. Non c'è più tempo: Bitritto Norba batte Soccer Trani 2-1.