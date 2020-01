Serie D, a Cerignola arriva una sconfitta per la Lavinia Group Volley Trani

Batttuta d'arresto per lain serie D. Nell'undicesima giornata di campionato, le biancazzurre hanno rimediato una sconfitta contro, con il risultato di 3-0.Nulla da fare per le tranesi, che vedono la propria striscia di successi consecutivi in campionato fermarsi a quota tre. Le squadra cerignolana, che vanta nel roster elementi di esperienza non indifferente, ottengono una vittoria importante in ottica classifica: con il successo interno, scavalcano proprio le, agganciando il quarto posto.Al PalaVolley di Cerignola,ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Perna, con Miranda e Mitoli come bande; Suriano ha agito come opposto, Dileo e Brancale le centrali. Curci schierata come libero.Partenza sprint delle padrone di casa che, sfruttando una serie di errori delle tranesi, hanno agevolmente chiuso a proprio favore il primo set (25-17).Nel corso del secondo parziale, più combattuto tra le due squadre, ha trovato spazio in campo, al posto di Mitoli: le biancazzurre sono rimaste in gara fino all'ultimo (19-19), ma ancora una volta il successo è targato Cerignola (25-20).Nel terzo set, le biancazzurre hanno visibilmente accusato il colpo, cedendo con il risultato di 25-14.Le tranesi proveranno a ripartire in campionato sabato 8 febbraio, alle ore 18:30: al Palazzetto dello sport di Giovinazzo, andrà di scena il match contro