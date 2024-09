Soccer deludente contro il San Severo, Mascia: “Purtroppo concretizziamo poco”

. I tranesi rimangono ad un solo punto in classifica, con le pretendenti al titolo che iniziano a scappare; sicuramente c'è molto lavoro da fare per i tranesi, non va dimenticato che 3/4 della rosa sono stati sostituiti rispetto alla scorsa stagione, ma è anche vero che in questi campionati la soglia di errore è molto bassa, e alla lunga questi punti persi potrebbero essere decisivi. "L'avevamo preparata in modo diversa, il gol dello 0-1 ci ha tagliato le gambe - commenta Mascia in conferenza - ripartiamo dalle nostre certezze, senza farne un dramma. L'unica ricetta che conosco è testa bassa e lavorare."Mascia dovrà rivedere diverse tattiche che non hanno funzionato al meglio nella partita di domenica, ma la sensazione, per coloro che hanno assistito al match, è che si concluda veramente molto poco verso la porta, cercando molte volte la giocata più difficile, piuttosto che facilitare il gioco: "Ho provato ad inserire la seconda punta, rendendo più offensiva la squadra, ma siamo stati sfortunati negli episodi. Possiamo solo lavorarci sotto questo punto di vista."I tranesi avranno adesso una settimana per preparare il prossimo match di campionato, sempre in casa, contro il Virtus Bisceglie, in programma domenica 22/09 alle ore 19:30, allo stadio 'Poli'.