Soccer, domenica arriva il San Severo, Precchiazzi: “Per me conta solo vincere”

, con calcio d'inizio fissato alle ore 19:30. I tranesi arrivano al match forti della vittoria in Coppa contro la Molfetta Sportiva, avendo vinto 3-2, ma anche con la voglia di riprendersi i 3 punti che sono sfuggiti di poco domenica scorsa contro il Capurso.In Coppa abbiamo visto una Soccer a due facce, tra il primo e il secondo tempo, sebbene ci fossero molte assenze importanti. Evidentemente manca ancora qualcosa per raggiungere quella mentalità vincente desiderata da mister Mascia, dai più piccoli ai più grandi: "Tutto sommato possiamo archiviare la partita di mercoledì positivamente - commenta Mascia - abbiamo fatto esordire tanti ragazzi del settore giovanile, su tutti Pappalettera. Onestamente, mi aspettavo qualcosa in più dai grandi, ma quando si fanno tanti cambi, queste sono le conseguenze.Sicuramente sugli scudi in questo inizio di stagione capitan Precchiazzi, schierato due volte da titolare, anche giocando da difensore centrale, con un gol a referto. Matteo, già dall'anno scorso, è diventato uomo squadra, ma probabilmente quest'anno lo sarà ancora di più, visti i numerosi cambiamenti apportati alla rosa: "Già dall'anno scorso mi sentivo responsabilizzato, quest'anno abbiamo una conoscenza maggiore, dello staff e del gruppo; io sono a completa disposizione del mister e della squadra,La probabile formazione che schiererà mister Mascia non vede molti cambiamenti rispetto a quella di domenica scorsa, con la, che vedrà agire tra i pali, sostenuto dal trio difensivo(che sostituirà l'indisponibile Riondino). In mezzo al campo partirà da titolare. Sulle ali agiranno da una parte, e dall'altra, mentre sulla trequarti ci sarà tutta l'esperienza di, alle spalle dell'unica punta