Soccer Trani, secondo esonero per Fabrizio Mascia: c’è il comunicato del club

Secondo esonero della stagione per Fabrizio Mascia ma, questa volta, non ci saranno dietro-front: ecco la decisione - prevedibile - del club tranese, di fronte a risultati e prestazioni poco convincenti da parte dei biancazzurri, che occupano il decimo posto in classifica, con la zona playoff che dista ben dieci lunghezze.Di seguito il comunicato del club:"L'A.S.D. Soccer Trani comunica l'interruzione del rapporto di collaborazione con mister Fabrizio Mascia. L'intera società ringrazia il mister per l'impegno profuso in queste due stagioni sportive e gli augura le migliori fortune per il futuro. La guida tecnica della squadra sarà affidata a mister Francesco Giangaspero, a cui si augura buon lavoro."