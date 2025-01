Tra Virtus Bisceglie e Soccer Trani termina in parità: al ‘Di Liddo’ è 1-1

. Al 'Di Liddo' partita tesissima per tutti i novanta minuti, che non ha lasciato molto spazio alle emozioni di campo. In termini di classifica, i tranesi restano ottavi a quota 28 punti con la zona play-off distante undici punti, mentre quella play-out dista quattro lunghezze.Si scende in campo per la 20esima giornata del campionato di Promozione: al 'Di Liddo' la Soccer Trani sfida il Virtus Bisceglie. Mister Giangaspero schiera un 3-4-1-2 con Pinnelli tra i pali, Elia, Campanella e Riondino a comporre il trio difensivo. In mediana spazio a Binetti e Beroshvili, supportati sulle fasce da Precchiazzi e Rizzi. Sulla trequarti Vitale, alle spalle di Terrone e Pugliese.Avvio di gara infuocato dei tranesi, che pressano gli avversari costringendoli a rintanarsi nella propria metà campo. Al 10' punizione magistrale dalla distanza di Camporeale che colpisce in pieno la traversa. Un minuto più tardi i tranesi si divorano la rete del vantaggio con Pugliese, ben servito da Vitale, ma la sua conclusione ravvicinata è troppo debole. AlAl 31' miracolo del portiere avversario sul mancino insidioso di Vitale da fuori. Al 36' la Soccer Trani rimane in dieci uomini: espulsione diretta per Terrone. Al 44' Pinnelli respinge una conclusione avversaria, sul rovesciamento di fronte prova il destro Vitale, alto sopra la traversa. Al 45+2 succede di tutto: intervento difensivo provvidenziale del difensore avversario su Pugliese, da cui scaturisce un corner, sui cui sviluppi nasce un calcio di rigore per i tranesi, successivamente sbagliato da Vitale: si rimane sull'1-0. Termina la prima frazione.Il primo quarto d'ora della ripresa non regala particolari emozioni con i tranesi che non riescano a creare più di tanto, in virtù dell' inferiorità numerica. Al 69' contropiede del Virtus Bisceglie, serve un miracolo di Pinnelli che respinge sulla traversa per evitare il raddoppio. Quattro minuti più tardi traversone insidioso di Rizzi che però non trova compagni pronti a spingere in porta. All'81' ancora un brivido per i tranesi: su calcio d'angolo alquanto dubbio gli ospiti colpiscono in pieno l'incrocio dei pali. All'86 tentativo di Vitale dalla distanza, ma non inquadra lo specchio. Al 90' occasione per la Soccer, ma il colpo di testa si Elia termina di poco fuori.Il match termina in parità.