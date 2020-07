Lega Salvini Premier, a Trani il vice-segretario nazionale on. Andrea Crippa

Il vice-segretario nazionale della Lega per Salvini Premier, on. Andrea Crippa, sarà in Puglia, nella Bat, sabato 18 e domenica 19 luglio.Un tour elettorale come sempre tra la gente e tra le imprese del territorio per raccogliere le istanze dei cittadini in vista dei prossimi appuntamenti elettorali."Non solo questo fine settimana avremo in Puglia il leader della Lega Matteo Salvini - commenta Giovanni Riviello vicesegretario regionale e segretario provinciale Lega Bat - ma anche il suo vice Andrea Crippa sarà protagonista di un giro tra aziende del territorio assieme ai nostri candidati alle prossime elezioni. Nella Bat, specie nei due importanti appuntamenti elettorali delle comunali di Andria e Trani, la Lega sarà in prima linea assieme ai cittadini pugliesi per essere forza di governo".Il vice-segretario nazionale della Lega, l'on. Andrea Crippa, sarà impegnato a Trani per due giorni; questi gli appuntamenti previsti:Sabato 18 luglio, alle ore 19.30, si svolgerà la Manifestazione "Lega Trani" presso auditorium San Luigi dal titolo: "La Lega in Puglia da sogno a progetto: ora è Realtà", alla presenza del candidato vicepresidente della Regione Puglia Nuccio Altieri, presso l'Auditorium San Luigi in via M. Pagano.Domenica 19/07, alle 11.30, si svolgerà l'naugurazione comitato elettorale della sezione tranese della Lega in via Dalmazia n. 60.A fare gli onori di casa sarà il Commissario Cittadino della Lega Trani, l'avv. Nicola Giorgino, che in questi giorni ha ufficializzato la sua corsa per la Regione Puglia.