Politica

Giovanni Di Leo (Lega), pulizie extra per parchi tranesi

Spese discutibili per affidamento a società torinese: 100.000 euro in 5 mesi, ma nell'elenco mancano la Villa Comunale, Parco Petrarota e Giardino Telesio

Trani - mercoledì 13 agosto 2025 6.30 Comunicato Stampa
L'estate, si sa, è il periodo in cui molti uffici pubblici rallentano i ritmi, ma non l'attività. Ed è proprio in questi giorni di agosto, solitamente più tranquilli, che a volte emergono provvedimenti che meritano un'attenzione particolare. È il caso di una recente determina dirigenziale che ha fatto capolino nell'albo pretorio del comune: un affidamento da 100.000 euro per cinque mesi a una società lontana, con un incarico che solleva non pochi interrogativi. Sul caso interviene, con il comunicato stampa che segue, Giovanni Di Leo, capogruppo della LEGA in Consiglio Comunale.

Di solito nel periodo di agosto è sempre opportuno dare una occhiata all'albo Pretorio perché si possono consultare provvedimenti un po' più discutibili del normale. Ed ecco che mi imbatto nel provvedimento dirigenziale n.1070 dell'8 agosto, pubblicato l'11 agosto, con il quale si affida un "servizio di pulizia e presidio di parchi e giardini di recente realizzazione". Somma prevista nell'affidamento pari a 100.000,00 euro per cinque mesi! Ditta individuata è la società Nuove Tecnologie Applicate s.r.l. con sede legale a Grugliasco, in provincia di Torino, che pare sia specializzata in pulizia di immobili civili e industriali. Ma cosa dovrebbe fare questa società ubicata nel lontano Piemonte? Dalla determinazione dirigenziale della area urbanistica e ambiente si evince che la società dovrebbe attuare un servizio di pulizia e piccola manutenzione (!) e presidio costante (?????) di alcuni parchi e cioè Parco via delle Tufare, Parco di via Polonia, Parco dei Cinque Sensi e della Pinetina di via Andria. Questo vuol dire che per l'attuale amministrazione in Villa comunale, Parco Petrarota, giardino Telesio va tutto bene? Questo vuol dire che la nostra AMIU non è in grado di svolgere il servizio di pulizia? Questo vuol dire che ci sarà un guardiano giorno e notte in modo stabile, piuttosto che una efficace videosorveglianza? A parte che si continua a denominare "Pinetina di via Andria" un luogo che tutto è tranne che una Pinetina, peraltro di non recente realizzazione, io onestamente non capisco per che cosa si debbano spendere questi 100.000,00 euro pubblici sino a dicembre, nonché se questa azienda ha personale locale proprio ovvero se debba assumere qualcuno per l'occasione. Vedremo. Al momento è tutto talmente nebuloso che per ora mi limito ad informare i cittadini, in attesa che gli stessi mi segnalino in cosa consista realmente questo curioso servizio

