Palazzo Nigretti
Palazzo Nigretti
Politica

Tribunale, il tempo stringe

Di Leo (Lega) chiede chiarezza su Sezione Lavoro e Giudice di Pace

Trani - giovedì 4 settembre 2025 Comunicato Stampa
Di fronte al silenzio dell'amministrazione comunale, il Capogruppo della Lega, Giovanni di Leo, porta la questione dell'edilizia giudiziaria all'attenzione del Consiglio con un'interrogazione formale. L'iniziativa raccoglie e dà voce all'allarme lanciato lo scorso 10 agosto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani sul futuro incerto di importanti presìdi di giustizia della città. Un appello rimasto sorprendentemente inascoltato, forse a causa del periodo feriale, dalle forze di governo cittadino, nonostante la presenza tra le loro file di numerosi professionisti del settore, a partire dallo stesso Sindaco. Con la formale interrogazione Giovanni di Leo intende sollecitare una risposta chiara e richiamare la Giunta alle proprie responsabilità, per scongiurare un impoverimento della tradizione giuridica e forense tranese.
  • Il testo del comunicato stampa di Giovanni di Leo:

In data odierna ho protocollato l'interrogazione consiliare con la quale ho dato risalto e richiesto chiarimenti sul grido di dolore lanciato dal Presidente dell' ordine degli Avvocati di Trani sull' edilizia giudiziaria lo scorso 10 agosto . Complice forse il periodo feriale lo stesso è rimasto inascoltato dalle forze politiche di governo cittadino nonostante , tra le file delle stesse , vi siano numerosi appartenenti alla suddetta categoria professionale, il Sindaco in primis . Povera la nostra Trani che spera solo in un futuro migliore. Ascolteremo cosa mi / ci diranno . Giovanni di Leo Capogruppo consiliare della Lega Città di Trani

  • L'interrogazione inviata all'Amministrazione Comunale:

Al Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Giacomo Marinaro Comune di Trani - Oggetto: Interrogazione Consiliare ai sensi dell'art.25 e52 del Reg. C.C, nonché dell'art.29 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 43 del T.U.E.L - Comunicato stampa Presidente Ordine Avvocati di Trani - Il sottoscritto Giovanni di Leo Consigliere Comunale nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo ai sensi dell'art. 25 e 52 del Regolamento del Consiglio Comunale - PREMESSO che da un comunicato stampa diffuso il 10 agosto u.s. dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani si è appreso che il "tempo stringe" per il futuro della Sezione lavoro e del Giudice di Pace del Tribunale di Trani attualmente ospitati in Corso Cavour nel palazzo c.d. Nigretti - CONSIDERATO che il destino della attuale sede sembra quindi sospeso, in attesa che le Istituzioni locali trovino e comunichino - entro una certa data fissata dal Ministero della Giustizia - una soluzione valida ed alternativa, adeguata alle esigenze dell' attività giudiziaria, per evitare lo smantellamento di un presidio fondamentale per il territorio, anche per i numeri di contenzioso pendenti, nonché per tutto l'indotto che deriva dalla presenza di un Ufficio così importante e centrale per la tradizione giuridica e forense della nostra Città - INTERROGA il Sindaco , l'Assessore al Patrimonio, l'Assessore alla Legalità, per conoscere quali determinazioni intendano adottare a riguardo, da sottoporre alla Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia, concordando preventivamente le stesse con le forze politiche tutte della Città, quindi evitando intese fra pochi intimi, atteso comunque il censurabile cambio di presunta destinazione perpetrato nei confronti di aree della Città precedentemente adibite ad edilizia giudiziaria, che ne ha impedito ogni ipotesi di sviluppo e armonizzazione. Si coglie l'occasione anche per richiedere opportuna e doverosa relazione in merito ai tempi di esecuzione dell'ampliamento di Palazzo Carcano, considerato da molti concittadini poco consono al paesaggio, che in ogni caso non sarà in grado di soddisfare le molteplici esigenze della attività giudiziaria. A tal proposito si richiede anche che la dotazione complessiva - esistente e potenziale - degli uffici giudiziari venga doverosamente esaminata nella Commissione di Manutenzione presso il Palazzo di Giustizia, la quale non ha mai effettuato alcuna ricognizione e validazione della dotazione prevista da codesta amministrazione. Trani , 03 settembre 2025. F.to Giovanni di Leo, Consigliere Comunale Città di Trani. Capogruppo della LEGA

  • Lega Premier Salvini
Altri contenuti a tema
Giovanni Di Leo (Lega), pulizie extra per parchi tranesi Giovanni Di Leo (Lega), pulizie extra per parchi tranesi Spese discutibili per affidamento a società torinese: 100.000 euro in 5 mesi, ma nell'elenco mancano la Villa Comunale, Parco Petrarota e Giardino Telesio
Di Leo esponente della LEGA: "Mentre lo sport a Trani è in difficoltà, lo spot del PD non cambia: farò, faremo…come promesso" Di Leo esponente della LEGA: "Mentre lo sport a Trani è in difficoltà, lo spot del PD non cambia: farò, faremo…come promesso" La denuncia politica: il partito scappa dalle responsabilità sulle strutture sportive tranesi
Code e disagi al semaforo di via Capirro I: il consigliere Di Leo propone una rotatoria Code e disagi al semaforo di via Capirro I: il consigliere Di Leo propone una rotatoria Il consigliere della Lega si rende disponibile per un sopralluogo tecnico
Di Leo (Lega): "Ennesimo tentativo del sindaco di decantare meriti inesistenti" Di Leo (Lega): "Ennesimo tentativo del sindaco di decantare meriti inesistenti" Il consigliere critica aspramente la recente intervista rilasciata dal primo cittadino
12 Querelle Bottaro-Nigretti, Di Leo: «Siamo ai titoli di coda di un film dell'orrore» Querelle Bottaro-Nigretti, Di Leo: «Siamo ai titoli di coda di un film dell'orrore» Il consigliere invita l'amministratore delegato a non dimettersi
Parco di via Giacchetti in preda al degrado ed incuria, la denuncia del consigliere Di Leo Parco di via Giacchetti in preda al degrado ed incuria, la denuncia del consigliere Di Leo "Che fine ha fatto la ditta di Cerignola che si aggiudicò la gara di gestione?"
Elezione Di Leo, soddisfatti il senatore Marti e il segretario Grimaldi Sanità Elezione Di Leo, soddisfatti il senatore Marti e il segretario Grimaldi "Un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni"
Disparità numerica tra maggioranza e minoranza, Di Leo torna ad evidenziare la violazione dei diritti nelle commissioni consiliari Disparità numerica tra maggioranza e minoranza, Di Leo torna ad evidenziare la violazione dei diritti nelle commissioni consiliari Il problema era stato già sollevato dopo il passaggio in maggioranza dei quattro consiglieri facenti capo a Tommaso Laurora
Sapori di Puglia in festa a Trani
4 settembre 2025 Sapori di Puglia in festa a Trani
Articolo 97 lancia "Progetto Donna " a Trani
4 settembre 2025 Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
3 settembre 2025 Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
3 settembre 2025 Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
3 settembre 2025 Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
3 settembre 2025 Festa dei Popoli 2025, Trani si conferma città di incontro e solidarietà
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti "
3 settembre 2025 Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti"
Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi "
3 settembre 2025 Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.