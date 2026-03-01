Gianni di Leo, Consigliere Comunale Lega
Politica

Giovanni Di Leo si dimette da commissario cittadino della Lega

Decisione a seguito delle criticità emerse nel tavolo del centrodestra cittadino

Trani - domenica 1 marzo 2026 20.27
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giovanni Di Leo.
Il presente comunicato stampa per comunicare che, con decorrenza 28 febbraio, ho rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario cittadino della Lega, comunicando formalmente le stesse al Segretario provinciale Dr. Ruggero Grimaldi. Tale decisione scaturisce dalle forti criticità emerse nel tavolo del centrodestra cittadino, nel corso del quale è stato più volte mortificato tale ruolo da decisioni chiaramente assunte in altri celati ambiti. L'occasione è propizia per ringraziare il Segretario provinciale e regionale della Lega per la fiducia accordatami e per il lavoro svolto insieme ad oggi.
