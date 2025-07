Code e disagi al semaforo di via Capirro I: il consigliere Di Leo propone una rotatoria

Il semaforo all'incrocio tra via Sant'Annibale Maria di Francia, via Capirro I e via Duchessa d'Andria continua a generare disagi alla viabilità urbana, in particolare nei fine settimana e durante l'estate. A denunciarlo, ancora una volta, è il consigliere comunale di minoranza Giovanni Di Leo, che ha indirizzato una richiesta formale a Sindaco, Giunta, Polizia Locale, Lavori Pubblici e Commissioni Consiliari competenti.Secondo quanto segnalato, la temporizzazione del semaforo sarebbe inadeguata e contribuirebbe alla formazione di lunghe code, soprattutto su via Capirro I, dove insistono numerosi accessi a ville, residence e abitazioni private. A peggiorare la situazione, l'assenza costante di agenti in loco che possano gestire la viabilità nei momenti critici.«Si tratta di un punto nevralgico – scrive Di Leo – attraversato da residenti e da numerosi visitatori che raggiungono la città per il mare. Occorre un intervento strutturale, anche di piccola portata, ma che dia un segnale di ascolto e attenzione alla cittadinanza».Tra le soluzioni proposte, la realizzazione di una rotatoria, sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Comuni, come Bisceglie. Il consigliere si è detto disponibile a partecipare a un sopralluogo tecnico anche in giorni festivi, per valutare concretamente la fattibilità dell'opera. Resta ora da capire se l'amministrazione comunale darà seguito alla proposta, finora rimasta senza riscontro.