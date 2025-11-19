Agenzia delle Entrate - Trani
Trani perde l'Agenzia delle Entrate: Scatta l'allarme legalità e servizi

Interrogazione urgente del Consigliere Di Leo (Lega) al Comune: "Amministrazione immobile nella ricerca di alternative e nel difendere il ruolo della città."

Trani - mercoledì 19 novembre 2025
Il Consigliere Comunale Giovanni di Leo (Capogruppo della LEGA) presenta un'interrogazione al Sindaco e agli Assessori competenti del Comune di Trani, basandosi su un comunicato stampa della FP CGIL del 18 novembre. L'oggetto?L'imminente chiusura dell'Ufficio Territoriale di Trani dell'Agenzia delle Entrate, situato in Via Margherita di Borgogna.

Si legge nel documento che la chiusura priverebbe la Città di Trani e il circondario di un importante presidio di legalità e un punto di prossimità fondamentale per cittadini, professionisti, patronati e servizi analoghi e si sottolinea come la decisione di lasciare l'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate risalga a diverso tempo fa, e di come l'Amministrazione Comunale non sia stata in grado di trovare sedi alternative o di difendere il ruolo della Città di Trani come co-capoluogo di Provincia.

Nell'interrogazione il Consigliere Di Leo chiede al Sindaco e agli Assessori al Patrimonio e alle Finanze:
  1. Quali iniziative intendono adottare per contrastare la chiusura, possibilmente in accordo con tutte le forze politiche cittadine.
  2. Di conoscere il contenuto delle note precedenti scambiate sull'argomento.
  3. Di conoscere i verbali delle riunioni eventualmente tenutesi.
