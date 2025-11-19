Trani perde l'Agenzia delle Entrate: Scatta l'allarme legalità e servizi

Quali iniziative intendono adottare per contrastare la chiusura, possibilmente in accordo con tutte le forze politiche cittadine. Di conoscere il contenuto delle note precedenti scambiate sull'argomento. Di conoscere i verbali delle riunioni eventualmente tenutesi.

Agenzia delle Entrate - Interrogazione della LEGA Documento PDF

Il Consigliere Comunale(Capogruppo della LEGA) presenta un'interrogazione al Sindaco e agli Assessori competenti del Comune di Trani, basandosi su un. L'oL'imminente chiusura dell', situato in Via Margherita di Borgogna.Si legge nel documento che la chiusura priverebbe la Città di Trani e il circondario di une unfondamentale per cittadini, professionisti, patronati e servizi analoghi e si sottolinea come la decisione di lasciare l'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate risalga a diverso tempo fa, e di come l'Amministrazione Comunale non sia stata in grado dio dicome co-capoluogo di Provincia.Nell'interrogazione il Consigliere Di Leo chiede al Sindaco e agli Assessori al Patrimonio e alle Finanze: