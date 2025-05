Traffico e turismo fuori controllo a Trani, il consigliere Di Leo sollecita l'adesione alla Carta di Amalfi

Il consigliere chiede ufficialmente al Presidente del Consiglio Comunale di inserire la discussione sull'adesione alla Carta di Amalfi all'ordine del giorno di una prossima Conferenza dei Capigruppo, come primo passo per avviare l'iter di esame e approvazione in Consiglio.

L'adozione della Carta di Amalfi rappresenterebbe un passo significativo verso una gestione più sostenibile del turismo a Trani, garantendo il benessere dei cittadini e preservando il patrimonio culturale e ambientale della città.

Durante i recenti ponti festivi, Trani ha registrato un notevole afflusso di visitatori, causando congestioni stradali, parcheggi selvaggi e affollamenti nelle principali piazze e vie della città. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e ha spinto il consigliere comunale Gianni Di Leo a sollecitare un intervento immediato.In una nota indirizzata al sindaco, all'assessore al Turismo, al presidente del Consiglio Comunale e ai colleghi consiglieri, Di Leo ha evidenziato la necessità di adottare misure concrete per gestire in modo sostenibile il turismo cittadino. Tra le proposte, l'adesione alla "Carta di Amalfi", un documento sottoscritto il 4 aprile da oltre 25 sindaci italiani, tra cui quello di Polignano a Mare, che mira a promuovere un turismo equilibrato e rispettoso delle comunità locali.La Carta di Amalfi propone strategie per affrontare le sfide del turismo contemporaneo, come la gestione dei flussi turistici, la fiscalità locale e la qualità dei servizi, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra accoglienza e qualità della vita per i residenti. Di Leo sottolinea l'importanza di restituire al Consiglio Comunale un ruolo centrale nelle decisioni politiche, spesso delegate ad assessori o dirigenti non residenti. "È evidente la necessità di una nuova visione della città, improntata alla qualità e non alla quantità, che valorizzi le potenzialità di Trani senza comprometterne l'identità", afferma il consigliere."È auspicabile – scrive Di Leo – che su temi di così rilevante interesse non ci siano divisioni politiche, ma una condivisione che consenta alla città di compiere un vero salto di qualità, al di là delle effimere ambizioni di ogni amministrazione".