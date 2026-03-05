Giovanni Di Leo
Giovanni Di Leo
Politica

Centrodestra tranese, Di Leo: “Metodo sbagliato sul candidato e mancanza di rispetto politico"

L’ex commissario cittadino della Lega critica la mancata condivisione nella scelta

Trani - giovedì 5 marzo 2026 18.16 Comunicato Stampa
Il clima nel centrodestra tranese si fa sempre più rovente. Dopo settimane di apparente tregua seguite alla designazione del candidato sindaco Angelo Guariello, il capogruppo della Lega, Giovanni Di Leo, decide di ritornare in argomento dopo un primo comunicato, la nota stampa inviata ha toni durissimi. Di Leo punta il dito contro un "metodo oligarchico" che avrebbe deliberatamente escluso pezzi della coalizione dal processo decisionale. Il racconto del capogruppo leghista descrive una dinamica di emarginazione: dal mandato di sintesi ricevuto il 3 febbraio a un "lungo silenzio" interrotto solo a giochi ormai fatti. Le sue parole non sono solo uno sfogo e tra l'accusa di essere stato usato come "capro espiatorio" e l'annuncio di una "profonda riflessione sul futuro politico", Di Leo lancia un segnale chiaro. Il progetto per la città, secondo l'esponente leghista, deve superare i personalismi dei partiti per ritrovare concretezza, lasciando intendere che la sua permanenza nell'attuale perimetro non è più scontata.

Di seguito il testo integrale del comunicato stampa:
IL COMUNICATO STAMPA
«Ho l'impressione – afferma Giovanni Di Leo – che il confuso quadro politico tranese sia oggi attraversato da due dinamiche contrapposte: da un lato l'auspicio di un possibile pragmatismo, cioè di un approccio concreto e orientato ai risultati, fondato sull'impegno di donne e uomini di buona volontà; dall'altro la chiusura di alcuni partiti, sempre più permeati da personalismi e sempre meno guidati da valori politici condivisi».
Il riferimento è al percorso che, nelle scorse settimane, ha portato alla designazione del candidato sindaco della coalizione di centrodestra. «Ci eravamo lasciati l'ultima volta al tavolo della coalizione il 3 febbraio – ricorda Di Leo – quando le liste civiche avevano dato mandato ai tre principali partiti del centrodestra di fare sintesi e individuare il candidato sindaco migliore per tutta la coalizione. In quella sede avevo suggerito un metodo chiaro e trasparente, che potesse passare attraverso lo strumento delle primarie oppure attraverso un sondaggio condiviso».
Secondo il capogruppo della Lega, dopo quel confronto sarebbe però calato un lungo silenzio. «Successivamente – prosegue – non ho ricevuto alcun aggiornamento né alcuna convocazione. Quantomeno nei miei confronti si è registrato un silenzio totale. Evidentemente tra gli altri interlocutori i contatti e le riunioni sono proseguiti, perché ne sono certo. Sono stato infatti riconvocato al tavolo quando la decisione era ormai già stata presa, con la presentazione del candidato sindaco del centrodestra».
Di Leo ribadisce quindi la propria insoddisfazione rispetto al metodo utilizzato. «Non è un mistero che io sia personalmente insoddisfatto della metodologia con cui è stato individuato il candidato della coalizione. Un metodo che, a mio avviso, non ha tenuto in considerazione in modo perequativo tutte le forze politiche dello schieramento».
Una situazione che, secondo l'esponente leghista, rischia oggi di essere interpretata in modo distorto. «Si vorrebbe non solo negare questa mancanza di rispetto politico, ma anche attribuire responsabilità a causa di una presunta volontà di imporre un proprio candidato. Nulla di più falso. Anzi, proprio questa ricerca di un capro espiatorio rafforza la mia convinzione della necessità di avviare una profonda riflessione sul mio futuro politico». Infine, Di Leo allarga lo sguardo al quadro politico cittadino. «Ritengo che, soprattutto a livello locale, sia ormai necessario superare barriere ideologiche che spesso diventano sterili, per concentrarsi invece sull'adesione a un progetto reale e sostenibile per la città. Un progetto concreto per Trani, al quale – conclude – sono pronto a offrire il mio contributo con spirito costruttivo e responsabilità istituzionale».
Giovanni Di Leo Capogruppo in Consiglio Comunale LEGA
  • di leo
Altri contenuti a tema
Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi Trani perde l'Agenzia delle Entrate: scatta l'allarme legalità e servizi Interrogazione urgente del Consigliere Di Leo (Lega) al Comune: "Amministrazione immobile nella ricerca di alternative e nel difendere il ruolo della città."
Giovanni Di Leo (Lega), pulizie extra per parchi tranesi Giovanni Di Leo (Lega), pulizie extra per parchi tranesi Spese discutibili per affidamento a società torinese: 100.000 euro in 5 mesi, ma nell'elenco mancano la Villa Comunale, Parco Petrarota e Giardino Telesio
1 Traffico e turismo fuori controllo a Trani, il consigliere Di Leo sollecita l'adesione alla Carta di Amalfi Traffico e turismo fuori controllo a Trani, il consigliere Di Leo sollecita l'adesione alla Carta di Amalfi Il documento mira a promuovere un turismo equilibrato e rispettoso delle comunità locali
Di Leo: "Abbattere tutti gli alberi di una piazza pubblica non dovrebbe essere una decisione del Consiglio Comunale?" Di Leo: "Abbattere tutti gli alberi di una piazza pubblica non dovrebbe essere una decisione del Consiglio Comunale?" Sugli interventi in piazza Gradenigo interviene il consigliere della Lega
2 Assalto al bancomat di via Aldo Moro, Di Leo (Lega): «Arteria lasciata in totale abbandono» Assalto al bancomat di via Aldo Moro, Di Leo (Lega): «Arteria lasciata in totale abbandono» Il capogruppo evidenzia lo stato di pericolosità di quella strada per via di numerose filiali e tabaccherie
5 Giovanni Di Leo (Lega): "La Città sta perdendo in tranesità" Giovanni Di Leo (Lega): "La Città sta perdendo in tranesità" "Trani non deve essere più considerata una mucca da mungere ma un fiore da curare"
Nomina diretta degli scrutatori, contrariato il consigliere Gianni di Leo Nomina diretta degli scrutatori, contrariato il consigliere Gianni di Leo «Mi riservo di presentare un formale esposto in Prefettura»
“Attenzione strada disastrata”, Di Leo critica la situazione in Via Taranto “Attenzione strada disastrata”, Di Leo critica la situazione in Via Taranto La traversa di Via Martiri di Palermo secondo il consigliere della Lega è un pessimo biglietto da visita della città
Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
5 marzo 2026 Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
5 marzo 2026 Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
5 marzo 2026 Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
5 marzo 2026 Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
5 marzo 2026 Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
«Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
5 marzo 2026 «Vieni a mangiare il panzerotto». Così i ladri pianificavano i colpi
Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
5 marzo 2026 Trani, Rosa Uva: “Ascoltare è giusto, ma ora servono proposte concrete per la città”
Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
5 marzo 2026 Via De Robertis, albero ad alto fusto pericolosamente inclinato: Art.97 chiede interventi urgenti
“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
5 marzo 2026 “Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
5 marzo 2026 A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.