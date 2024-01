Due agenti della Polizia di Stato feriti in una colluttazione: arrestato un uomo

Una persona, residente a Trani, è stata portata in Commissariato, in stato di arresto, a seguito di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di domenica, 28 gennaio, nell'area del parcheggio del presidio territoriale di assistenza di Trani, in viale Padre Pio, a seguito di un controllo degli agenti che un automobilista aveva cercato di eludere.Da qui la richiesta di fornire i documenti per identificarlo, con la conseguente reazione ed una breve colluttazione a seguito della quale il soggetto è stato immobilizzato e condotto in una volante nella sede della Polizia di Stato.