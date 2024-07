Primo giorno di lavoro dei neo agenti di Polizia di Stato in servizio alla Bat

Primo giorno di servizio sulle strade della BAT per i 67 Agenti della Polizia di Stato Polizia recentemente assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura di Barletta Andria Trani, che hanno incontrato il Prefetto della sesta provincia pugliese ed i Sindaci dei Comuni ove sono stati destinati dal Questore, Alfredo Fabbrocini.Il Prefetto, Silvana D'Agostino, ha aperto il suo prestigioso ufficio ad una nutrita delegazione di poliziotti e poliziotte nuovi arrivati ed ha rivolto a ciascuno di loro l'augurio di buon lavoro. Nel rimarcare l'attenzione alla sesta provincia pugliese da parte del Ministro dell'Interno, li ha quindi definiti "un vero e proprio valore aggiunto: data a loro giovane età, sono una boccata d'ossigeno per un territorio complicato come questo che ha bisogno di nuova forza".Il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ribadendo i ringraziamenti al Questore e alla Dirigenza del Commissariato della Città della Pietra, rappresentata dalla d.ssa Francesca Dell'Olio, ha sottolineato che "sarà orgoglioso di affidare il territorio tranese a queste nuove forze", rimarcando, inoltre, l'entusiasmo e la voglia di fare dei nuovi arrivati.La Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha ricevuto presso la Sala Giunta gli Agenti destinati alla città federiciana, ed ha sottolineato l'importanza dei temi della sicurezza, ricordando quanto l'Amministrazione comunale andriese, unitamente a quelle degli altri comuni della BAT ed alla Procura della Repubblica di Trani, si sia spesa per l'incremento degli organici di tutte le Forze dell'ordine del territorio. Ha quindi esortato i nuovi arrivati a porre al centro della loro attenzione, nel quotidiano servizio di pattugliamento, le singole persone, in particolare quelle più fragili e vulnerabili.Anche il Vice Sindaco di Barletta, Giuseppe di Leo, in rappresentanza del sindaco Cannito, ha rivolto parole significative ai nuovi Agenti, guidati nell'occasione dalla Dirigente del Commissariato, d.ssa Francesca Falco, definendoli "una risposta concreta all'emergenza legata ai più recenti fenomeni di criminalità che riguardano la nostra terra". Ha quindi rimarcato che "la presenza sul territorio della Polizia è garanzia di legalità ma soprattutto di sicurezza per tutti noi. Da parte nostra c'è tutta la buona volontà di collaborare alla prevenzione per la costruzione di una comunità migliore. Ai nuovi uomini della Polizia di Stato vanno i nostri auguri di buon lavoro".Caloroso è stato infine il benvenuto rivolto alle nuove leve dal Sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio. Nella Sala consiliare, alla presenza del Dirigente del Commissariato, Dott. Pasquale Cusano, li ha indicati come "una risorsa importante per il territorio canosino". Un pensiero speciale ha poi rivolto a due giovanissimi Agenti in prova, un ragazzo ed una ragazza poco più che ventenni, appena usciti dal corso di formazione ed assegnati alla città ofantina.Non possiamo che rivolgere a queste "promesse mantenute" - come il Questore della Bat ha definito gli Agenti neo-assegnati dal Ministro degli Interni e dal Capo della Polizia - i migliori auguri per un buon lavoro in un territorio pieno di sfide da affrontare, ricordando che, la Polizia di Stato è, prima di tutto, "#essercisempre".