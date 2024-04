Smart Go City: arrivano a Trani altri tre bus elettrici

Giovedì 11 aprile, alle ore 10, in piazza Plebiscito, sotto la sede dell'AMET è in programma la presentazione dei tre autobus elettrici, di Classe I, ottenuti dalla Città di Trani mediante finanziamento nell'ambito della terza edizione del bando regionale Smart Go City, calibrato sul rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale con mezzi a ridotto carico inquinante. All'esito della procedura di selezione, l'Ente è risultato beneficiario di un importo complessivo di 1.790.000 euro.I tre mezzi (che si aggiungono ai quattro ibridi precedentemente ottenuti dal Comune nel 2021) sono stati ceduti con la formula dell'usufrutto all'azienda locale AMET SpA che si occupa del trasporto pubblico locale ed entreranno da subito in servizio.I mezzi elettrici, della dimensione di 10,525 metri e con una capienza di 76 posti (fino a 27 a sedere), sono i primi consegnati in Italia dalla società MAN Truck & Bus Italia S.p.A. Dispongono di una sofisticata dotazione elettronica informatica che consente ai conducenti la conduzione del mezzo in totale sicurezza ed ai passeggeri comfort e puntuali informazioni sui percorsi. All'interno è presente anche un sistema di videosorveglianza.Alla presentazione interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il dirigente dell'Area Polizia locale, Sicurezza e Mobilità urbana, Leonardo Cuocci Martorano, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Trani, Valerio Catino, il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonio Antonaci, la dirigente della sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL, Francesca Arbore, la responsabile regionale del procedimento, Giulia Di Leo, l'Amministratore delegato di Amet, Angelo Nigretti, rappresentanti della Regione Puglia, l'Area Manager Bus Pubblico della MAN Truck & Bus Italia S.p.A., Maxentia Montanari.