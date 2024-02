103 anni e ben portati! Auguri alla signora Orsola D'Agostino

La famiglia D'Agostino si conferma la più longeva della città. Dopo aver festeggiato i 100 anni di Raffaele Antonio d'Agostino, stavolta è toccato ad una sua congiunta, Orsola d'Agostino, che ha raggiunto pochi giorni fa l'invidiabile traguardo dei 103 anni (è nata il 10 febbraio 1921). Ospite della casa di riposo Bassi, in via San Giorgio, in ottime condizioni di salute, Orsola d'Agostino ha festeggiato il traguardo nel giorno di San Valentino circondata dall'amore della sua famiglia, in particolare dei suoi nipoti, dell'equipe del centro e degli altri ospiti che condividono con lei le giornate.Ad omaggiare l'ultracentenaria c'era anche l'Amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Fabrizio Ferrante.