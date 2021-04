23 aprile, oggi la giornata mondiale del libro

"Dai ad un bambino un libro e vedrai la bellezza della nascita di un'idea e di un pensiero."Oggi 23 Aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro indetta dalla conferenza generale dell'Unesco, che si pone come obiettivo la promozione della lettura e della conoscenza.La lettura riveste un ruolo importante fin dalla prima infanzia.In questa particolare fase, la lettura ha il potere di nutrire l'immaginario del bambino educandolo e guidandolo nella scoperta della propria personalità.Di particolare importanza è lo studio effettuato dal Centro Medico dell'ospedale pediatrico di Cincinnati (Ohio, Usa)presentato al convegno annuale delle Pediatric Academic Societies a San Diego e condotto dal dottor Jhon Hotton che ha dimostrato scientificamente i benefici della lettura ad alta voce per lo sviluppo dei bambini in età prescolare tra i 3 e i 5 anni. . Attraverso una risonanza magnetica chiamata Diffusion Tensor Imaging (DTI), effettuata durante l'ascolto di storie adatte ai bambini, il dottor Hotton ha esaminato la loro attività cerebrale evincendo che i bambini che praticano un maggiore uso della lettura, hanno la capacità di attivare delle aree cerebrali che supportano l'elaborazione semantica, ovvero l'estrazione del significato dal linguaggio, fondamentale per lo sviluppo della lingua.Questo studio ha quindi evidenziato che i bambini che si avvicinano fin da subito al mondo dei libri hanno la capacità di "vedere la storia" sviluppando maggiormente la fantasia e la capacità di linguaggio.La lettura fa davvero bene? Si, ed è proprio vero che con un libro, un bambino può vedere altri mondi e viverli.