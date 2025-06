251° anniversario della Guardia di Finanza a Barletta. Comandante Cassano: "Anno e mezzo di grande crescita"

Si è svolta nella serata di ieri a Barletta, in Piazza Marina, la cerimonia per il 251esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, nonché per il cambio della guardia al comando provinciale della GDF di Barletta con l'avvicendamento tra il colonnello Pierluca Cassano e il colonnello Andrea Di Cagno.La cerimonia ha avuto inizio con l'ingresso in piazza dei gonfaloni dei comuni della provincia BAT e l'omaggio ai caduti da parte del Prefetto della provincia Barletta-Andria-Trani Silvana D'Agostino.Subito dopo è seguita premiazione per gli agenti particolarmente distintisi in servizio al servizio della cittadinanza, anche in circostanze spesso eccezionali.Le onorificenze sono state consegnate agli agenti dal prefetto D'Agostino, dallo stesso colonnello Pierluca Cassano, dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito e dal Procuratore di Trani Dott. Renato Nitti.Dopo la consegna delle onorificenze, il colonnello Pierluca Cassano ha tenuto un lungo e accorato discorso di ringraziamento per tutto il personale che con lui ha collaborato in questi ultimi due anni al comando provinciale di Barletta.Non è mancato infine il saluto da parte di Don Vito Carpentiere in rappresentanza delle autorità religiose della città di Barletta.