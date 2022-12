6sicuro.it, il portale di Assiteca che confronta assicurazioni online

Come confrontare le assicurazioni online con 6sicuro.it

Perché affidarsi a 6sicuro.it per confrontare le assicurazioni online

Lerappresentano una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane. Al fine di risparmiare molti si limitano ad assicurarsi per la responsabilità civile, evitando di introdurre nella polizza anche delle coperture accessorie.Pur eliminando tutte le coperture extra in alcuni casi l'assicurazione obbligatoria resta costosa e si corre il rischio di stipulare il contratto con una compagnia cherispetto alla media di mercato.Proprio per soddisfare la necessità di coloro alla ricerca della polizza più conveniente, per volontà del Gruppo Assiteca nel 2000 è nato il portale di comparazione di effettua il confronto qui , usufruendo di un servizio semplice, veloce e del tutto gratuito.Leggendo le recensioni pubblicate in rete si scopre l', determinato da un lato dalla semplicità di utilizzo della piattaforma e dall'altro dalla possibilità di ottenere un risparmio concreto.Sfruttando questosi ha la possibilità di individuare la soluzione assicurativa ottimale. Uno degli elementi presi maggiormente in considerazione è il. In fase di confronto il premio annuo è sicuramente importante, ma puntare esclusivamente sulla soluzione più economica potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata.Questo sito web aiuta a mettere a confronto anche le altre caratteristiche principali delle assicurazioni. I clienti dovrebbero fare riferimento ad esempio al, ovvero alla cifra massima che la compagnia assicurativa è pronta a versare secondo i termini contrattuali. Tutte le polizze prevedono inoltre una, somma di denaro che dovrà essere pagato dal cliente e oltre la quale interverrà l'assicurazione.Conoscere la franchigia è importante perché, nonostante i clienti versino regolarmente i premi, per danni di piccola entità si ritroveranno spesso a pagare di tasca loro, dal momento che ilnon sarà superiore alla franchigia. Per evitare ciò si può optare per una polizza con franchigia minore, a patto però di essere disposti a versare un premio annuale più alto.A seconda delle esigenze personali e del tipo di veicolo che si ha la necessità di assicurare i clienti potranno analizzareche riguardano esclusivamente la responsabilità civile, oppure. Molti clienti puntano ad esempio sull'aggiunta dell'assicurazione furto e incendio, che risponde in caso di furto del veicolo o di danno dovuto a un incendio. Per avere protezione a trecentosessanta gradi si può optare invece per l'assicurazione Kasko, grazie alla quale la compagnia assicurativa risponderà per danni di varia natura.Rivolgersi a un'unica compagnia assicurativa o comunque a poche società che offrono polizze per le auto e per le moto non consente diUtilizzare unè il metodo migliore per ottenere in pochi minuti l'elenco di tutte le assicurazioni che rispettano i parametri fissati.Va ricordato inoltre che il, al cliente che individuerà l'assicurazione con il comparatore online e che deciderà di sottoscriverla non sarà addebitato alcun costo aggiuntivo. Il comparatore ha accordi con le varie compagnie assicurative, le quali corrispondono una percentuale o una quota fissa per ogni assicurazione stipulata. Questo significa che il costo sarà a carico delle società di assicurazione, per il cliente l'utilizzo di un comparatore di polizze online è solo vantaggioso.