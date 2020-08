7kg in 7 giorni: la dieta chetogenica

Commedia all'italiana divertente in cui i due protagonisti Alfio e Silvano, interpretati da Carlo Verdone e Renato Pozzetto, in possesso di una laurea in Medicina decino di metter su una clinica privata per trattamenti dimagranti. Inutile dire che si riempie nel giro di poco tempo, in quanto è il sogno di tutti perdere peso nel minor tempo possibile.La loro dieta dimagrante consiste in un digiuno totale e nell'esercizio fisico e, ciò, sarebbe impensabile proporlo nella vita reale, ma una metodica per perdere 7kg in 7 giorni esiste e si chiama dieta chetogenica. La dieta chetogenica è una particolare dieta composta da un'alta percentuale di grassi, livelli normali di proteine e pochissimi carboidrati. Ciò che rende così efficace questo regime dietetico è la capacità di spostare il metabolismo dai carboidrati ai grassi, consentendo, quindi, una rapida perdita di peso derivata dalla perdita di grasso, che viene usato come combustibile metabolico. È pur vero che la resa chetogenica è altissima, ma questa dieta comporta una serie di effetti collaterali, come mal di testa, nausea, alitosi, che fanno sì che non debba essere la prima scelta dietetica a fronte di un dimagrimento.È importante sottolineare che non può essere un regime fai da te, perché ha bisogno di un controllo costante e può avere un risvolto clinico negativo se non seguita da un professionista. Peccato che Alfio e Silvano non ci abbiano pensato, sicuramente il film sarebbe finito diversamente.