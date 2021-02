La Corea di Huntington: la malattia delle streghe

Che il 2020 si un anno da dimenticare siamo tutti d'accordo, ma sicuramente vi ricorderete di alcuni titoli importanti, come il film "Le streghe" l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema col film del 1990 Chi ha paura delle streghe? (The Witches).Nel ruolo di protagonista Anne Hathaway, che con grande abilità mette in evidenza il suo lato oscuro. Sapete che molto probabilmente queste donne accusate di stregoneria non erano altro che affette da una malattia rara, ereditaria e neurodegenerativa che interessa principalmente il sistema nervoso chiamata "Morbo di Huntington"?Probabilmente i primi casi risalgono al 1600 e sono in relazione alla "caccia alle streghe" in Inghilterra, ove le "streghe" erano con tutta probabilità persone affette dalla malattia. I movimenti involontari tipici della malattia furono ritenuti frutto dell'espressione diabolica. Pertanto la malattia era innominabile ed additata, dalla società americana bigotta e puritana, appunto come "that disorder – quel male". L'associazione alla stregoneria derivava dal fatto che la malattia causa dei movimenti involontari (come di una danza incontrollata, ragion per cui è anche detta còrea, dal greco "danza"), la perdita delle capacità cognitive e una serie di disturbi psichiatrici.