80 mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza delle scuole

Con l'atto Dirigenziale del 9.11.2018 del Dirigente Regionale per le Politiche abitative il Comune di Trani ha ottenuto il riconoscimento di un finanziamento di 80 mila euro, quale incentivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi di messa in sicurezza degli edifici che ospitano scuole primarie pubbliche.Un'altra iniziativa che porta risorse in favore della collettività Tranese, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale del Sindaco Bottaro e la Regione Puglia ed in particolare il Consigliere Regionale Mimmo Santorsola che consentirà, grazie anche al prezioso lavoro dei tecnici che operano all'interno delll'UTC, la realizzazione di interventi specifici presso la scuola D'Annunzio che riguarderanno l'adeguamento dei bagni e l'ascensore.Michele di Gregorio