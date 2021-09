A Barletta la prima prima edizione di Ad Maiora Family Day

Una giornata con le famiglie di tutte le dipendenti, all'insegna dello stare insieme, del divertimento e del relax. Così la casa editrice Ad Maiora di Trani promuove il suo primo "Family Day", rivolto a tutte le lavoratrici che ogni giorno si spendono senza riserve, per la propria azienda. L'appuntamento fissato per domenica prossima 3 ottobre, a partire dalle 10 da mattina a sera, nel circolo Le Ture di Barletta, è pensato come un momento di aggregazione e integrazione tra la vita lavorativa e quella privata.



L'idea è del Patron di Ad Maiora, Giuseppe Pierro, che da sempre si batte per la la serenità delle dipendenti, convinto che sia la chiave di volta per una maggiore armonia sul posto di lavoro. "Con entusiasmo le ragazze e le loro famiglie hanno accettato il mio invito a stare bene - ha detto Giuseppe Pierro, amministratore unico e CEO di Ad Maiora-. Da datore di lavoro sono esigente, voglio il meglio. Ma sono anche un uomo, mi rendo conto di quanto mi danno le mie dipendenti e quando hanno bisogno di staccare e rilassarsi. Sono situazioni di estrema distensione ed è bello condividerle con le loro famiglie e i loro figli (spesso anche piccoli). Io non dimentico che magari vengono lasciati giornate intere perché le mamme devono lavorare. E allora è importante che mi dia da fare anche per farli divertire e per conoscerci". Gonfiabili, mascotte e spettacoli per i più piccoli, giochi di squadra e di set per gli adulti. La "Family Day" di Ad Maiora può iniziare!