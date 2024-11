Il sindaco Bottaro a Buenos Aires per festeggiare i cent'anni di devozione a San Nicolino

"Sábado 16 de noviembre - Centenario de devoción en Argentina, en Honor a San Nicola Pellegrino, Santo Patrono de Trani" : così si legge oggi sulla pagina Facebook Argentina dedicata al santo patrono dj Trani, la cui devozione oltreoceano é iniziata un secolo fa grazie a una signora di origine tranese. Da Trani una delegazione dell'arciconfraternita San Nicola Pellegrino e il sindaco Bottaro con il cerimoniere di Lernia, e come vediamo dal video trasmesso in diretta, proprio come a Trani la processione si sta svolgendo in mare, anche se ora oltreoceano é pieno giorno.Il Comitato, in una lettera indirizzata al Priore argentino, così ha scritto: "Siamo ammirati per l'attenzione e la cura che avete avuto in tutti questi anni! Celebrare un centenario è davvero ricordare un lungo cammino di Chiesa, di fede, di popolo! Siate fieri e gratiper chi ha seminato la devozione a S. Nicola in terra argentina e per quello che potete, in questi tempi non semplici, continuate con l'entusiasmo e la passione degli inizi.Preghiamo per voi. Siamo con voi. Festeggiamo con voi".Presente anche una delegazione della @confrsannicolailpellegrino che ne zela il culto in Trani. A tutti i migliori auguri per questo fausto anniversario.