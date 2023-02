A Cielo di Carta riprendono gli spettacoli teatrali, il primo il 18 febbraio

Il Teatro "non si rassegna" a Trani, soprattutto dove nn vi é il teatro inteso come edificio. Ma al Cielo di Carta teatro centro teatrale residenziale si continua a programmare. Il teatro non é una materia scolastica, non é materiale ministeriale, non é selezionabile da un premio o un concorso."Il teatro che a noi emoziona é quello che ci sfugge, e non riesco ad incasellare" . 6 titoli, 6 storie di artisti in lotta, 6 autoproduzioni, 6 esempi di cammini artistici longevi che non hanno dimenticato il cuore. Iniziate a prenotare perché i posti sono pochi. Primo spettacolo 18 febbraio ore 21 con Annamaria Di Pinto e Luigi la Forgia Inferno e pandemia. A seguire 11 marzo storie di donne e anche la mia di e con Michela Diviccaro 1 aprile trappola per topi di e con Annamaria Di Pinto e Luigi La Forgia 29 Aprile Effe. Luna frammenti di Frida di Marluna Teatro 13 Maggio rosa parks sei in arresto di Notterrante Teatro e a conclusione il 10 giugno Beyond the wall di e con Antonio Memeo nel teatro giardino dello stesso spazio. Per info e prenotazioni 3479395652 www.ilcielodicarta.net.