A Palazzo Beltrani continua con successo la rassegna Risate a Corte

Dopo il successo del primo appuntamento della seconda edizione, giovedì 12 settembre continua la rassegna "Risate a Corte". Sul palco dello storico Palazzo delle Arti "Beltrani", sarà la volta dell'artista comica Corinna Grandi con "Io che odio solo te".Una lode al tempo che passa tra grandi clichè ribaltati, crudo sarcasmo e romanticismo spannometrico. Uno spettacolo che unisce improvvisazione, flusso di coscienza e catartiche liberazioni, trattando di grandi fastidi, sigarette mai spente, bambini dal fascino incerto, metabolismi complicati, antichi cliché, vasi di Pandora, gatti con difficoltà motorie, Thor, tovaglie della domenica, rane vivisezionate, la neve, tutto. Perché in un'epoca di politicamente corretto essere davvero una brutta persona è un mestiere difficile, ma qualcuno deve pur farlo.Per tutti i giovedì di settembre, alcuni fra i migliori comici italiani saranno a Trani per la rassegna dedicata all'arte sempre in bilico tra follia e disperazione, che in realtà richiede una complessa e frizzante intelligenza, capace di trovare la parte più leggera e divertente nelle avventure della vita di ciascuno e coinvolgere il pubblico in aneddoti che sappiano scatenare un riso, che sia sinceramente divertito o amaro.Il progetto "Risate a Corte", organizzato dall'APS InMovimento con il sostegno economico del Comune di Trani e con la direzione artistica di Francesco Donato, giunge alla sua seconda stagione con nuovi talenti della comicità italiana, tutti con una unicità e stili differenti per diversi tipi di pubblico, che arriveranno in Puglia dopo aver calcato tanti dei più importanti palchi in Italia.Arte raffinatissima che sarà esplorata nelle sue sfaccettature da diversi artisti che si esibiranno ogni giovedì, a partire dalle ore 21, nella bellissima terrazza Davide Santorsola, la corte centrale di Palazzo Beltrani (Trani, via Giovanni Beltrani, 51).Tutti i prossimi appuntamenti:Giovedì 12 settembre, Corinna Grandi con "Io che odio solo te";Giovedì 19 settembre, Antonello Taurino con "Trovata una sega!";Giovedì 26 settembre, i Wilva con "E comunque bravi.