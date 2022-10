A Raffaele Lavacca la raccolta di solidarietà della Ads Atletica Tommaso Assi

Il comune di Trani accoglie nella Sala Giunta, domani 6 ottobre alle ore 17.30 , il concittadino Raffaele Lavacca per la consegna dell'assegno dell'importo a lui destinato, raccolto dalla ASD Atletica Tommaso Assi in occasione delle ultime competizioni svoltesi in città: Trani Triathlon Sprint e Trani in corsa-half marathon.Alla cerimonia di consegna interverranno Amedeo Bottaro, sindaco della città di Trani; Antonio Cariati e Claudio Mannatrizio , componenti del direttivo ASD Tommaso Assi, Giampiero Angelilli , responsabile Trani Triathlon Sprint e Raffaele Lavacca.