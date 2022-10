A scuola di clownterapia nel weekend con "Il treno del sorriso" a Villa Guastamacchia

E ora …. il QUARTO !!!Il 28 ottobre arriverà a Trani il dottor Roberto Flangini per tenere il 4° dei 7 moduli del "Laboratorio Emozionale", un corso di formazione per la clownterapia organizzato dall'associazione "Il Treno del Sorriso – OdV" di Trani, grazie anche al contributo della Fondazione Con Il Sud. Come per i precedenti, anche questa sessione si svolgerà nel weekend del 29 e 30 ottobre 2022 a Trani, presso il Centro Polivalente "Villa Guastamacchia", in Via Sant'Annibale Maria di Francia n.41 e il suo contenuto verterà su "Psicologia Ospedaliera".Raggiungere il cuore di chi soffre strappando gioia e momenti felici è la mission che Il Treno del Sorriso si è prefisso sin dalla sua nascita e per fare ciò al meglio delle loro forze, i clown dottori sono in continua formazione, come dimostra questo corso, diviso in sette moduli, mirato a perfezionare sempre più la preparazione che svolgono nelle corsie degli ospedali e altre strutture sanitarie e non.La clownterapia, detta anche terapia del sorriso, è l'uso delle tecniche del clown e del circo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale in corsia d'ospedale, in case di riposo (RSA Residenze Sanitarie Assistenziali, RSSA Residenze Sociosanitarie Assistenziali), in comunità di recupero e psichiatriche, in carcere.I volontari che hanno frequentato i primi tre moduli si sono dimostrati degli allievi formidabili, seguendo ed eseguendo tutto ciò che i precedenti formatori (Dionigi, Donzella e Scannavino) trasmettevano loro in maniera altamente professionale, sempre con la gioia di trasferire nozioni e informazioni importanti per ciò che andavano a svolgere coi bambini ma non solo.Il quarto modulo del corso, dal titolo "Psicologia Ospedaliera", come detto sopra, sarà tenuto dal formatore dell'Accademia di Clown Terapia (ACT) Roberto Flangini, Clown Dottore. Con questo si chiudono i moduli previsti per il corrente anno, mentre gli altri tre conclusivi si svolgeranno a gennaio (28/29), a marzo (25/26) e a maggio (27/28) del 2023."Dirci soddisfatti di ciò che abbiamo appreso da professionisti della clownerie può risultare limitativo – dichiara la volontaria Gabriella Bruno - divertendoci, ma sempre con la massima attenzione e concentrazione, abbiamo appreso nozioni delle quali alcune ci risultavano nuove ed altre rafforzavano quelle che già conoscevamo, alzando il nostro livello di conoscenza nel mondo dei clown dottori. Quindi un grazie ai formatori che si sono alternati fino ad oggi ed uno anticipato al dottor Flangini che sicuramente arricchirà il nostro bagaglio".Questa formazione è riservata ai soci, però per chi fosse interessato al mondo della clownterapia e alle nostre attività, può contattare l'associazione ai seguenti recapiti:"Il Treno del Sorriso – OdV"Trani, Via G. Di Vittorio n.47e-mail: iltrenodelsorriso@gmai.comFacebook: Il Treno del Sorriso – Associazione di ClowntherapyInstagram: iltrenodelsorrisoSito: www.iltrenodelsorriso.it