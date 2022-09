Festa dei nonni: da domenica 2 ottobre "Non ti scordar di me" a Villa Guastamacchia

Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò la prima festa nazionale dei nonni. In Italia ci arriviamo molto tempo dopo, infatti la festa nazionale viene istituita solo il 2005 con la Legge del 31 luglio n. 159.Per quanto ci riguarda da anni festeggiamo i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata"Non ti scordar di me", giunta alla quindicesima edizione.Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze, anche quest'anno la novità è rappresentata dalla collaborazione nonché dal finanziamento ricevuto dell'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato alle Culture.Questa edizione viene divisa in quattro giornate partendo da Domenica 2 ottobre alle ore 10,30, appuntamento al Centro Polivalente di Villa Guastamacchia dove si canterà, ballerà con un appetitoso aperitivo. Il tutto organizzato da Auser Insieme APS.Martedì 4 ottobre alle ore 17,00 incontro in Biblioteca per discutere di - Gli anziani nella BAT "tra solitudine e invecchiamento attivo" - . Organizzato da Auser Cultura.Mercoledì 5 Ottobre alle ore 17,00 presso Villa Guastamacchia Lo yoga della risata. Ridere non conosce confini, non fa distinzioni di razza, di credo o di linguaggio. Organizzato da Il Treno del Sorriso ODV.Per completare Venerdì 7 Ottobre alle ore 19,00 presso la Parrocchia di San Magno manifestazione canora e non solo "non ti scordar di me". Organizzata da Auser Volontariato ETS e Il Colore degli Anni ODVAlla manifestazione del giorno 7 ottobre "non ti scordar di me" si accede solo ed esclusivamente con l'invito da ritirare presso la sede Auser Trani Via Barisano, 28 e presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia Via Annibale di Francia 43.