A Villa Guastamacchia continua il corso di clownterapia con il "Laboratorio Emozionale"

Il 28 e 29 maggio 2022 a, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, in Via Sant'Annibale Maria di Francia 41, si svolgerà il secondo dei sette moduli del corso di formazione per la clownterapia con il titolo "".Il secondo modulo del corso, "", sarà tenuto dalla formatrice dell'Accademia di Clown Terapia (ACT) Laura Donzella, Clown Dottore. È organizzato dall'associazione "" di Trani, grazie anche al contributo della. La clownterapia è l'applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, il cui scopo è quello di migliorare l'umore dei pazienti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).Nel corso degli anni questa terapia ha contribuito ad aiutare tantissimi pazienti, in particolar modo bambini e ragazzi, al fine di superare e gestire momenti di difficoltà. A causa della pandemia, molte attività non si sono potute svolgere, ma ora, grazie al ritorno alla normalità, stanno riprendendo con un unico obiettivo: donare un sorriso a chi sta seguendo percorsi di cure ospedaliere e alle persone a loro vicine.Dopo l'esito più che positivo del primo corso, siamo ancora più convinti che la formazione è basilare oltre che indispensabile in questo genere di volontariato, e ogni volta che si frequenta un corso formativo è come tuffarsi da un trampolino la cui altezza diviene sempre maggiore. C'è poi da tener presente anche la professionalità e la preparazione di chi insegna, qualità che abbiamo riscontrato nei formatori dell'Accademia di Clown Terapia (ACT).