Attività di coprogettazione a Villa Guastamacchia, bando su Empulia

E' stato pubblicato sulla piattaforma Empulia il bando per l'individuazione, mediante procedura aperta telematica, di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali per la gestione del servizio del centro polivalente anziani di Trani (Villa Guastamacchia).L'attività di coprogettazione dovrà essere svolta per un periodo di 36 mesi (importo complessivo di 72.000 euro).Le domande potranno essere inviate telematicamente entro le ore 18 di martedì 31 gennaio 2023.Nelle more dell'espletamento della nuova procedura, il dirigente ha disposto la proroga della gestione del centro in favore dell'Associazione Auser Trani.