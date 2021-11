Giornata contro la violenza sulle donne, a Trani iniziative a villa Guastamacchia

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Sindacato Pensionati di Trani con l'AuseRosa e in co-progettazione con l'Amministrazione Comunale di Trani, organizzano alle 10 un incontro presso il centro polivalente di villa Guastamacchia, in Via Annibale di Francia 43.Programma:Ore 10 - Apertura lavori con introduzione di Francesca Carbone (responsabile dell'AuseRosa di Trani) e saluto delle istituzioniOre 10.30 L'associazione Tavole Magiche presenta il recital "Questo non è amore"Voci recitanti Elena Cascella e Franco Minervini con la collaborazione del Coro Auser "Cantiamo insieme"Ore 11.30 - Conclusione con visita all'interno del centro di "Piazza 25 Novembre - per non dimenticare mai".