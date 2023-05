A Trani avviato il "Bat Talent Space" del Dipartimento di salute mentale

Ha preso avvio nei giorni scorsi, a cura del Dipartimento di Salute Mentale, per concludersi il 22 giugno, il primo cartellone di eventi presso il "Bat talent space" in collaborazione con alcune cooperative ed associazioni del territorio.Il Bat talent space è uno spazio attrezzato per iniziative culturali, di aggregazione e di promozione della salute non solo mentale e rappresenta uno degli strumenti di integrazione sul territorio del Dipartimento di Salute Mentale che si caratterizza come un laboratorio di innovazione e rigenerazione. Lo spazio è aperto a tutti e l'ingresso alle manifestazioni in programma è gratuito.Il cartellone degli eventi avrà due luoghi di riferimento quali ad Andria il Centro Diurno Cogestito "Oltre il Muro" in via Linneo n.5 ed a Trani la "Casa del fare assieme" in via Baldassarre n.72.